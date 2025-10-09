Слънчев петък, от събота приятни есенни дни с леки валежи

В петък ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Ще духа умерен вятър от западната четвърт.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Максималните температури ще са между 15 и 17 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 15 гр.

Атмосферното налягане ще се повишава.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11 гр., а на 2000 м ще е около 2 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 31.0 гр. през 1997 г., най-ниската измерена минимална температура е 0.7 гр. през 1979 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 26 минути и ще залезе в 18 часа и 42 минути.

Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

В събота облачността ще е променлива, но ще има и слънчеви часове. В Предбалкана ще се развива мощна купеста облачност, от която ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от западната четвърт. Минималните температури ще бъдат между 10 и 12 гр. Максималните температури ще са между 14 и 16 гр.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 9 гр. Максималните температури ще са между 16 и 18.

Във вторник облачността ще е променлива, временно и значителна. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. Максималните температури ще са между 13 и 15.

В сряда ще преобладава облачно време с временно намаление на облачността. Сутринта ще има намалена видимост до мъгла, която с напредването на деня постепенно ще се разсее и ще премине в ниска облачност. На места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр. Максималните температури ще са между 11 и 13.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността.

Повече облаци ще има в Предбалкана и там ще преобладава облачно време. Сутринта в котловините се очаква намалена видимост до мъгла. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр. Максималните температури ще са между 14 и 16 гр., в местата с повече облаци с 2-3 градуса по-ниски.

Над западните и централни части на Стара планина в петък ще преобладава облачно време. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11, а на 2000 м ще е около 2 гр.

В събота ще преобладава облачно време, следобед с краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 8, а на 2000 м ще е около нулата.

Над планините в неделя и понеделник ще има променлива облачност без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12, а на 2000 м ще е около 6 гр.

Във вторник ще преобладава облачно време, временно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9 гр., а на 2000 м ще е около 5.

В сряда ще преобладава облачно време с временно разкъсване на облачността. Очакват се краткотрайни валежи от дъжд, а над 2000 м от сняг. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5, а на 2000 м ще е около 1 гр.

В четвъртък времето ще запази характера си, а температурите в централния дял ще се понижат. Границата между дъжд и сняг ще се понижи до около 1600 м. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5, а на 2000 м ще е около -1 гр.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново