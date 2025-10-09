Пореден нов фестивал, този път в Лясковец. Ще пее Гуна Иванова

„Щедрата лясковска земя“ е общински есенен фестивал, който ще се проведе за първи път в Лясковец и е най-новият, обявен в областта.

Той е плануван за 18 октомври 2025 г., а мястото е централния площад „Възраждане“. Организатор на събитието е Община Лясковец, участници в него са местните читалища, пенсионерски клубове, училища, детски градини, Музеят на гурбетчийското градинарство, Центърът за социални услуги, земеделски производители, местни занаятчии и творци от град Лясковец и от селата Джулюница, Козаревец, Добри дял, Мерданя, Драгижево. Те ще покажат типични за региона ястия, традиционни обреди и фолклор. Официалния старт на събитието ще дадат в 13,00 ч. кметът на общината Васил Христов и поканените официални гости. Ще има щандове с кулинария, дегустации, работилници за децата, фермерски пазар, атракциони и фолклорна програма.

Гостуващите народни изпълнители са Гуна Иванова и внучките й Ива и Велислава Костадинови.

„Заповядайте заедно да почувстваме гордостта от това колко щедра е лясковската земя и колко трудолюбиви и отдадени са й стопаните й и техните потомци“, казват организаторите и канят граждани и гости да бъдат част от празника, да опитат от кулинарните предложения, да танцуват в празничната хоротека и да си купят екологично чисти продукти от местните производители.

Ана РАЙКОВСКА