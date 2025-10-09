Пробив! За пръв път в света трансплантираха на човек черен дроб от прасе

За пръв път в света лекари трансплантираха на човек черен дроб от прасе. Пациентът, 71-годишен мъж, е живял почти половин година след операцията. Черният дроб на мъжа е бил необратимо повреден заради инфекция от хепатит B и рак на черния дроб.

Заради това той не е бил подходящ за трансплантиране на човешки черен дроб. Това е първият случай, при който черен дроб от генетично модифицирано прасе е трансплантиран на човек за „терапевтични цели“.

Преди това е съобщено за други два случая на подобна трансплантация при пациенти в мозъчна смърт като подготовка за настоящата операция.

В материал, публикуван в Journal of Hepatology, учените съобщават, че са открили, че генетично модифицираният черен дроб от прасе „може да поддържа ключови метаболитни и синтетични функции при хората“. Гените са били променени за подобряване на съвместимостта на органите.

През първия месец присадката е „функционирала ефективно“, но на 38-ия ден тя е отстранена заради усложнения, свързани с трансплантирането – състояние, известно като тромботична микроангиопатия, свързана с ксенотрансплантация (xTMA). Пациентът е починал 171 дни след трансплантацията.

„Този случай доказва, че генетично променен свински черен дроб може да функционира в човешкото тяло за дълъг период“, казва водещият изследовател д-р Бейчън Сун от Медицинския университет на китайската провинция Анхуей.

„Това е ключова крачка напред, която е и обещание, и напомняне за оставащите препятствия, особено що се касае до коагулацията и имунните усложнения, които трябва да се преодолеят“, добавя той.

Ксенотрансплантация се нарича процедурата, при която човек получава органи, тъкани и клетки от животно.

Прасетата са най-обещаващият животински донор на органи, благодарение на наличието на генно модифицираща технология, на техния размер и приликата с човешките органи. Преодоляването на отхвърлянето на органите на прасето от човешката имунна система е сложна задача, която стои пред учените повече от четири десетилетия. Но генно модифициращата технология и новите техники за потискане на имунната система показват обещаващи резултати при няколко скорошни експеримента.

Първият човек в света, на който е трансплантирано сърце от генетично модифицирано прасе, е Дейвид Бенет. Операцията е направена през 2022 г., като 57-годишният мъж умира два месеца след процедурата, извършена в Медицинския център на Университета на Мериленд.

Първият пациент, на който е трансплантиран генетично модифициран бъбрек – 62-годишният Ричард Слейман, умира близо два месеца след процедурата. Операцията е извършена миналата година в Масачузетската централна болница.

БТА