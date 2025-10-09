Създаване на общинска транспортна фирма предлагат съветници

Лансира се и възможността Присово да стане буферен паркинг на Велико Търново

ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ, КОЙТО НЯМА ОБЩИНСКО ТРАНСПОРТНО ДРУЖЕСТВО.

Това заяви Методи Петров, който доскоро беше част от местния парламент, излъчен от движение „Нашият град“, но в средата на мандата предаде щафетата на втория в листата Пламен Петров. Посочва, че именно това липсващо звено пречи за развитието и надграждането на мобилността. Изтъква, че е редно да се разкрие транспортно предприятие предвид идеята за строеж на нова автогара, трите модерни електробуса и туристическия интерес към болярския град.

„В настоящата структура на общината транспортът е включен в социалните дейности, а преди беше в териториално-селищно устройство. Аз имах надеждата, че това е направено с цел, тъй като се транспортът се прави за хората, които го ползват както в града, така и в населените места, и следва да има социална функция. Основните превозвачи в общината са частни субекти и към тях няма как да имаме претенции, защото фирми, които се регистрирани по Търговския закон, няма как да изпълняват социални функции“, коментира Петров от името на екипа на движение „Нашия град“, което от март е преименувано на „Нашият народ“.

Подчерта, че Общината следва да мисли за достъпност, удобство и равнопоставеност по отношение на мобилността.

По думите му през изминалите 2 години от движението са внесли предложения, които са приети и одобрени от Общинския съвет, но реално не са реализирани, макар да са включени в Инвестиционната програма и бюджета.

Една от идеите е изграждането на временен паркинг на мястото на игрище „Юнак“ в района на Старото военно училище. Такъв обект би облекчил проблема с паркирането на работещите, учащите и гостите на града.

Петров изтъкна, че има какво да се желае за подобряване на транспортната схема на Велико Търново.

„Проектът за актуализацията на транспортната схема имаше няколко етапа до момента. Първият вариант, предложен февруари за обществено обсъждане, изработен от екип на Висшето транспортно училище, беше направен професионално. На базата на него имаше над 400 предложения от граждани и институции. Тук идва сериозният проблем – в летния период на официалния сайт на Общината е качено за обществено обсъждане актуализация на актуализацията, която включва „Актуално разписание на автобусите на градския транспорт“ и другата част – „Актуално разписание на междуселищните автобуси“. Освен разписание коя линия откъде тръгва и спирките, няма нищо друго. Няма данни кой го е изработил и на какво основание са направени разписанията. Остава да витае в пространството въпросът кой разработи това разписание и как е актуално, при положение че е предложение. Идва и въпросът, след като имаме специалисти, които да разработят това, защо е необходимо да се плащат пари на външна фирма за първия проект?“, пита той.

Бившият общински съветник, който преотстъпи мястото си на втория в листата, твърди, че недоумява и защо е отказано предложението за почасов обществен превоз до Присово, при положение че идеята е подкрепена от 400 подписа от местните жители.

„Присово може да се превърне в буферен паркинг за града, както Дебелец.

Много хора, живеещи в съседните населени места, паркират в централната част на Дебелец, хващат автобус номер 3 и идват във Велико Търново. Така те не търсят паркомясто, не плащат излишни пари, не натоварват трафика и разтоварват движението в града. Същото би се получило и в Присово“, коментира Петров.

Веселин Узунов, който също е част от екипа на движението, допълва, че наред с транспорта старата столица има нужда и от възстановяване на градската информираност.

„Изчезнаха местата, където се поставят афиши и съобщения. Днес всеки лепи плакати по фасади и витрини на магазини и на всяко затънтено място. Това не е достойно за културна столица. В Павликени например има монтирани съоръжения за тази цел“, казва той.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката