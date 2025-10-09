Увеличава се популацията на белия щъркел у нас

Популацията на белия щъркел у нас се е увеличила с 33% за последното десетилетие, показват данните от Осмото международно преброяване на вида, представени от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В България са регистрирани 9527 гнезда, от които 7749 са заети от двойки щъркели. При предходното преброяване през 2014 г. гнездата са били 6981. Общият брой на отгледаните малки е 17 530.

Най-много гнезда има в областите Хасково (864), Пловдив (849) и София (601). Сред населените места води с. Баня (Разлог) с 51 заети гнезда, следвано от с. Рупите и с. Райово.

Най-предпочитани за гнездене са електрическите стълбове – върху тях са разположени 8339 гнезда. Върху сгради има 539, а върху дървета – едва 76. Силно се е увеличил броят на изкуствените платформи – 5620 гнезда.

В преброяването са участвали над 200 доброволци и експерти от БДЗП, РИОСВ и паркови дирекции. Проучването е част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се провежда на всеки десет години от 1934 г. насам.

БТА