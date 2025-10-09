Вашият хороскоп за петък и почивните дни /10-12 октомври/

Раци, пазете личните си граници и се научете да казвате „не“, водолеите ще изберат да вървят не по традиционните отъпкани пътища, а по дивите пътеки

Петък – един позитивен и ползотворен ден. Луната преминава от Телец в Близнаци и носи сила и енергия. Сключва хармонични аспекти с Венера, Уран, Нептун и Плутон. Звездите ни обещават повече яснота в мислите и делата. Време е да приключим онова, което сме започнали с колебание. Да дадем посока на новите си идеи. Денят е прекрасен за общуване, търсене на нови начини за споделяне. Съботният ден носи нужда от почивка. Луната в Близнаци събужда желание за движение и общуване, но квадратурите с Венера и Сатурн напомнят, че трябва да намерим баланс между задълженията и удоволствията. В неделя Луната преминава в Рак и носи желание за близост и грижа към дома и семейството. Денят е подходящ за разговори, разяснения на определени въпроси и възстановяване на хармонията вкъщи.

ОВЕН

Вдъхновени сте

10 октомври. Днес сте устремени и действащи. Не чакате, а повеждате останалите. Вдъхновението идва от разговор с човек, който ви уважава и гледа на вас като на равни. В следобеда задачите се подреждат сами, стига да не бързате излишно. Вечерта ще ви донесе приятно вълнение и покана, която си струва да бъде приета.

11 октомври. Денят ви започва с енергия и желание за действие. Имате нужда да сте сред хора, които ви разбират и вдъхновяват. Срещите с приятели ще ви помогнат да разтоварите напрежението от изминалата работна седмица. Намерете време за кратка разходка пеша.

12 октомври. Усещате нужда да забавите темпото и да останете повече време насаме със себе си. Прекарайте повече часове у дома. Подредете пространството и мислите си. Спокойните разговори с близките ще ви донесат яснота за нещо, което отдавна ви тревожи.

ТЕЛЕЦ

Разпуснете през уикенда

10 октомври. Прагматичното ви мислене днес се отплаща. Ще успеете да извлечете полза от ситуация, която изглежда объркана. Но вие ще подредите картите си и ще наредите нещата според своя интерес. Финансов въпрос ще намери своето решение, стига да сте настойчиви. Настроението ви е отлично през целия ден.

11 октомври. Опитайте да забавите темпото и да се погрижите за себе си. Избягвайте излишни разговори за работа, дори и да излезете навън с колеги. Не обсъждайте служебни проблеми, сега нямате нужда да се връщате към работния ритъм. Вечерта останете вкъщи.

12 октомври. Неделя ви предлага топлота и хармония. Ще се чувствате добре в компанията на своите близки или на хора, които познавате отдавна. Денят не е подходящ за осъществяване на нови запознанства. Искате да чувствате сигурност във връзките и взаимоотношенията си.

БЛИЗНАЦИ

Впечатлявате околните

10 октомври. Днес говорите с лекота, движенията ви са бързи и точни, а думите – навременни. Усещате, че денят някак работи във ваша полза. Среща или телефонен разговор ще отвори врата към нова възможност. Идеите ви ще впечатлят определени хора. Не се страхувайте да ги споделите.

11 октомври. Очаква ви един интересен и зареден с добро настроение ден. Близките ще търсят вашето внимание. Вие ще се чувствате разпилени. Каквито и планове да имате за началото на уикенда, няма да се сбъднат. Просто трябва да действате напосоки.

12 октомври. След натоварените последни няколко дни ще почувствате, че имате нужда от малко повече спокойствие. Оставете телефона настрана и се посветете на спокойствието и на хората, с които можете да си кажете всичко без социални мрежи, без снимки и излишна показност.

РАК

Научете се да казвате „не“

10 октомври. В сутрешните часове сте замислени, лениви и дори в не особено добро настроение. Ще съберете енергия и още около обяд ще се включите в ритъма на деня. Пазете личните си граници, защото околните ще търсят помощта ви и ще се възползват от това, че не можете да казвате думата „не“.

11 октомври. Нуждаете се от повече спокойствие и тишина. Разговорите вчера, в които трябваше да кажете думичката „не“, ви натовариха толкова емоционално, че сега имате усещането, че главите ви тежат. Останете известно време насаме със себе си.

12 октомври. Луната навлиза във вашия знак и ще ви направи по-чувствителни и съпричастни. Ще усещате всяка емоция на хората около себе си дълбоко и ще имате нужда от спокойствие. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. Починете си, поспете, поглезете се.

ЛЪВ

Приятно настроение

10 октомври. Днес показвате лидерство, но този път с усмивка, а не с натиск. Хората ви следват, защото ги вдъхновявате, а не по задължение или пък защото се страхуват от вас. Денят е чудесен за представяне на идея или да подадете ръка за помирение на човек, когото сте наранили неотдавна.

11 октомври. Денят ви зарежда с приятно настроение. Имате желание да общувате. Искате да разкажете на приятел нещо, което ви се е случило през отминалата седмица. Пътуване, кино или пък разходка на открито ще ви се отразят прекрасно.

12 октомври. Ще ви се прииска да се отдръпнете от шума и динамиката на последните няколко дни. Време е за равносметка и подготовка за новата работна седмица. Можете да се заемете с нещо дребно, което отлагахте, но без излишно напрежение. Може и нищо да не правите днес – пак е позволено.

ДЕВА

Чистенето може да почака

10 октомври. Вашата сила е в концентрацията ви. Да виждате детайли, които другите пропускат. Подредете документите, плановете и мислите си. Върнете си усещането за контрол върху ситуациите, който изпуснахте преди време. Хаосът и безредието ще ви дразнят. Вечерта излезте с приятели.

11 октомври. Събота ви дава шанс да се откъснете от ежедневните задачи и да подредите мислите си. Не прекалявайте с къщните ангажименти – чистенето и подреждането може да бъде отложено за сметка на почивката. Вечерта не пропускайте среща с приятели.

12 октомври. Неделя ви носи спокойна енергия и стремеж към уют вкъщи. Ще се почувствате добре, ако се заобиколите с хора, които ви разбират и без думи. Денят е подходящ за домашни занимания, почистване на пространството, подреждане и допринасяне за уюта вкъщи така както вие го разбирате.

ВЕЗНИ

Гответе се за предложения

10 октомври. Ще търсите вдъхновение днес и ще го намерите точно там, където най-малко очаквате. Имайте предвид, че днешният петък е един незабравимо позитивен ден, който може да ви донесе страшно много възможности, стига да искате. Бъдете готови за предложения както в професионален, така и в интимен план.

11 октомври. Ще имате нужда от разнообразие и свеж въздух. Кратка разходка в парка, на открито, ще ви накара да се почувствате по-жизнени и енергични. Можете да организирате и пътуване на кратко разстояние със семейството. Денят носи развлечения и ще ви помогне да се чувствате добре.

12 октомври. Ще имате нужда от малко тишина и лично време и пространство. Не е най-добрата идея да поканите гости вкъщи, защото в един момент ще ви се прииска да си починете и полегнете, а в тяхно присъствие това ще бъде невъзможно. Погрижете се за личния си комфорт.

СКОРПИОН

Правете това, което искате

10 октомври. Днес действате решително и ще впечатлите останалите със своя инат. Инат, но от позитивната страна на тази дума. Вие сте постоянни, неотказващи се и гледате да свършите всичко до край. Ще се фокусирате върху проекти, които ви носят възможности за приходи. Не отказвайте покана за среща довечера.

11 октомври. Денят ви намира лениви, с нисък тонус и желание за почивка. Можете да си я позволите. Всичко останало може да почака, а плановете ви за уикенда може и да се променят. Нямате нужда от допълнително натоварване. Правете това, което искате.

12 октомври. В неделя ще се събудите с идеи да прекарате повече време с хора, които ви зареждат с идеи и енергия. Разговор с приятел може да ви донесе неочаквано хрумване. Денят не е от онези с най-много шум, но пък е прекрасен за тихи срещи и вълнуващи преживявания.

СТРЕЛЕЦ

Събота е подходяща за пътуване

10 октомври. Няма как да скучаете днес. Денят ви предлага срещи, разговори и обмен на нови идеи с хората, с които разговаряте. Мислете бързо и намирайте точните думи в точния момент, за да изкажете онова, което искате. Вечерта е особено приятна, защото ви носи добро настроение в приятна компания.

11 октомври. Днес няма да ви се стои вкъщи. Независимо колко задължения имате у дома, вие ще предпочетете да се разходите, да посетите друг град или просто да излезете с приятели на по чаша кафе или чай и сладки приказки.

12 октомври. Ще ви се прииска да затворите някои стари теми, за да започнете начисто от утре нататък. Не е изключено да говорите със свои близки по теми, които ви касаят. Да потърсите сметка за наскоро изречени думи и за смисъла им. Ако видите, че нещата отиват на скандал, по-добре е да си премълчите…

КОЗИРОГ

Всичко иска своето време

10 октомври. Вашата обичайна практичност ще се съчетае и с желание да опитате нещо ново днес. Ще се появи идея, която ще ви амбицира и запали. Но за да я реализирате, се иска и време. Така че не правете прекалено големи планове, а си оставете и ресурс от време, за да се случат нещата.

11 октомври. Ще се опитате да намерите равновесната точка между нуждата от почивка и навика да сте все полезни някому. Звездите ви съветват да оставите част от отговорностите си за утре и да се отдадете на спокойствие. Разходка в природата или малко време сами със себе си ще ви се отразят добре.

12 октомври. Доверете се на интуицията си. Тя ще ви подскаже кога да говорите и кога да слушате. Денят е подходящ да се погрижите за себе си, за външния си вид, за начина на хранене и обличане. Не се натоварвайте с прекалено много задачи. Позволете си да се носите по течението. Това не е загубено време.

ВОДОЛЕЙ

Събота носи ефирна енергия

10 октомври. Ще действате нестандартно днес, ще ви се ходи не по отъпканите пътища, а по дивите пътеки, които всъщност водят до най-хубавите места, казано чисто метафорично. Изберете предизвикателното, а не традиционното. Точно нестандартното днес ще ви носи най-големи ползи.

11 октомври. Настроението ви е добро. Вие се чувствате леко, ефирно и искате да предадете всичко това на хората около себе си. Спонтанна среща с приятел, който ви вдъхновява, ще ви се отрази великолепно. Като цяло съботата е един отличен ден. Благодарете за него.

12 октомври. Доверете се на интуицията си. Тя ще ви подскаже кога да говорите и кога да слушате. Можете да се погрижите за близките си, като направите малки жестове на внимание към тях. Ще го оценят и ще се почувстват особено добре.

РИБИ

Бъдете в зоната си на комфорт

10 октомври. Търсите покой и тишина днес, но едва ли ще ги откриете. И това е за добро. Денят ви носи шансове да сте активни, дейни, да експериментирате и да разчупите границите си на комфорт. Не го ли направите, ще попаднете в оковите на чужди изисквания и ще трябва да се съобразявате с чужда воля.

11 октомври. Колебаете се между нуждата си да се усамотите и желанието си да сте сред хора и да не изпуснете нито една среща. Балансирайте между двете. Подарете си сутрин, наситена със спокойствие, а в следобеда излезете и се разходете.

12 октомври. Имате нужда да сте сред хора, сред които се чувствате в безопасност. Където е зоната ви на комфорт. Всъщност днес не бива да напускате зоната си на комфорт, защото това ще ви причини стрес, от който в момента не се нуждаете.

Хороскоп за родените на 10 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година ще ви се наложи да поработите повече от обичайното, но пък усилията ви ще си заслужават, защото всяко ваше действие ще има и благоприятно последствие. Вярвайте в успеха си.

Хороскоп за родените на 11 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година залагайте на любовта и хармонията в живота си. Разрешавате ли всеки един въпрос по мирен път, със сигурност ви чака успех и благоденствие. Необвързаните имат шанс да срещнат подходящата половинка.

Хороскоп за родените на 12 октомври. – Честит рожден ден! Не се страхувате през следващата една година да започнете нещо ново, да промените нещо в живота си и да отворите страница. Ще имате успех.

Тодор Емилов-Тео