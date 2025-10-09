Второ свлачище се активира в Свищов

Извършва се наблюдение на мостовете

Второ свлачище се е активирало в Свищов за последните два дни заради обилните валежи.

Невралгичният участък е в западната част на града. Не са засегнати жилища и инфраструктура.

Кметът на крайдунавския град Генчо Генчев незабавно е предприел мерки като е уведомил за ситуацията Областният управител на област Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева , а на място в четвъртък са пристигнали експерти от „Геозащита“ – Плевен.

След извършен оглед те ще направят оценка на проблемната зона и ще се предприемат мерки за спешно укрепване.

Само ден преди това две жилища пропаднаха заради свлачище в друг район на Свищов. Благодарение на бързите действия на кмета и на институциите обитателите са евакуирани и няма пострадали. Пропадналите жилища се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни. С цел безопасност електрическото захранване на имотите е изключено.

Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време.

През цялата нощ срещу четвъртък са разчиствани нападали дървета и клони от пътните трасета във Великотърновска област.

„Извършва се непрекъснато наблюдение на мостовете. В устоите на моста край Първомайци има наноси и заради това Община Горна Оряховица е създала необходимата организация за кратко да бъде затворен пътя и със специализирана техника да бъдат отстранени донесените от придошлите води на р. Янтра дънери и клони“, обясни Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Продължава наблюдението на реките в региона. След спирането на дъжда в четвъртък сутринта нивата им са започнали да спадат. Няма излезли от коритата си водоеми, както и залети жилища, пътища, земеделски терени и друга инфраструктура.

„Благодаря на кметовете, на пожарната и всички институции, които предприеха необходимите мерки за справяне със ситуацията заради проливните валежи и благодарение на това не се допусна да се стигне до бедствие“, каза още Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Веселина АНГЕЛОВА

Снимката е илюстративна