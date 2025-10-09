За трети път ВАС връща на работа незаконно уволнен земеделски шеф

Тодор Тодоров е възстановен като директор на Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“

БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН СЛУЧАЙ ЗА СТРАНАТА СЕ ОКАЗВА СЪДЕБНАТА САГА ОКОЛО ОСПОРВАНЕТО НА УВОЛНЕНИЯ ТОДОР ТОДОРОВ, който близо 10 години ръководеше Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ във Велико Търново.

На 7 октомври Върховният административен съд се произнесе, че третото прекратяване на трудовите правоотношения на агрошефа също е незаконно както предходните две такива.

„Опитите за елиминирането ми като държавен служител, извършени вече два пъти от предишния изпълнителен директор на фонда и днешен министър на земеделието и храните д-р Георги Тахов, надхвърля границите на търпимостта! Не аз – Българският съд в две отделни решения, по две отделни дела, от два различни съдийски състава, в т.ч. и върховни съдии, твърдят че целта е моето елиминиране“, заяви Тодоров пред „Борба“.

По думите му несправедливите освобождавания от управленската длъжност са следствие на това, че разкрил схемите на организирана престъпна група. Казва, че в нея участват служители в три държавни институции, в това число и в търновската дирекция. Касае се за прилагане на фалшиви документи за осигуряване на незаконно финансиране на инспектор от Агенцията за държавна финансова инспекция, който е и регистриран земеделски производител.

Тодоров подчерта, че за този казус вече е уведомил и Европейската прокуратура.

„Никога няма да се предам! Ще се боря докрай, без значение дали отново и отново хората, които вземат кадровите решения в тази прогизнала от корупция държава, ще продължават да се гаврят с човешкото ми достойнство, с авторитета на държавната администрация и с Българския съд, който май е единствената непревзета обществена система.

С решението си тази седмица ВАС описа огромно количество брутални нарушения на Закона в скалъпеното ми дисциплинарно производство от началото на миналата година и аз обещавам на всички, които участваха в него, възмездието, което заслужават, без значение кога ще стане това.

Все някога в министерството ще има нормален министър, а във фонда – нормален изпълнителен директор“, каза той.

Тодоров увери, че следващата седмица ще се яви в централата на фонда, за да бъде възстановен на длъжността.

„Аз съм държавен служител и служа единствено на българската държава, а не на министъра, директора или някоя политическа партия“, допълни агрошефът.

Галина ГЕОРГИЕВА