Жена пострада при пожар в дома си в Габровци

70-годишна жена е пострадала при пожар, избухнал в дома и във великотърновското село Габровци. Инцидентът е станал на 8 октомври в 19:16 часа .

В злополучната вечер стопанката запалила печка на твърдо гориво, но заради запушване на комина, се подпалил покрива на къщата.

Обитателката на жилището се опитала сама да гаси пламъците, но получила изгаряния по ръцете и тялото. Съседи забелязали, че от имота на самотноживеещата жена се извива гъст дим и подали сигнал на телефон 112.

На място пристигнали три спасителни екипа от шестима огнеборци и потушили пожара.

Въпреки бързите им действия са изгорели 200 кв.м. покрив, 200 кв.м.жилище и покъщнина.

Спасени са две спомагателни постройки, 25 кошера и две помещения към къщата и веранда.

На пострадалата жена е оказана медицинска помощ.

Веселина АНГЕЛОВА