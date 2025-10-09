Горещи новиниКрими

Жена пострада при пожар в дома си в Габровци

БОРБА БГ 67 четения 0 Comments

70-годишна жена е пострадала при пожар, избухнал в дома и във великотърновското село Габровци. Инцидентът е станал на 8 октомври в 19:16 часа .

В злополучната вечер стопанката запалила печка на твърдо гориво, но заради запушване на комина, се подпалил покрива на къщата.

Обитателката на жилището се опитала сама да гаси пламъците, но получила изгаряния по ръцете и тялото. Съседи забелязали, че от имота на самотноживеещата жена се извива гъст дим и подали сигнал на телефон 112.

На място пристигнали три спасителни екипа от шестима огнеборци и потушили пожара.

Въпреки бързите им действия са изгорели 200 кв.м. покрив, 200 кв.м.жилище и покъщнина.

Спасени са две спомагателни постройки, 25 кошера и две помещения към къщата и  веранда.

На пострадалата жена е оказана медицинска помощ.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вижте още

XXIII Международен фолклорен фестивал във Велико Търново – Ден 2 (снимки)

БОРБА БГ 780 четения 0

Черна серия в областта: 182 катастрофи с 27 убити и 223-ма ранени досега

БОРБА БГ 492 четения 0

Екшънът в Стражица се разиграл след свада заради количка с дърва

БОРБА БГ 663 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *