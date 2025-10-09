ЖП гарата във Велико Търново стана на 125 години

Важна дата в историята на Велико Търново е 8 октомври. Точно тогава, преди 125 години, официално е открита жп гарата в старата столица. Тя е и една от първите в България.

През 1897 година русенският предприемач Стефан Симеонов спечелва обявения търг за построяването на железопътната линията Русе – Търново. За откриването е даден специален прием. През същата година са прокарани и двата тунела под Варуша и Боруна.

Линията обаче не се построява лесно. Интересен факт е, че някои депутати искат промяна на трасето с обяснението, че от Търново до Русе вече има изграден павиран път. Според тях било редно да се направи жп линия от старата столица до Габрово, Шипка и Казанлък. Така или иначе, строежът на линията до Русе започнал и продължил 3 години.

Макар на 8 октомври да е официалното откриване на гарата в Търново, първият влак е пуснат 4 дни по-късно. Интересен факт е, че при посрещането му по-старите жители стояли до тунела под Варуша с икони и запалени свещи в очакване, че ще се случи нещо лошо. Между двата тунела има и два моста, построени от белгийски, френски и италиански специалисти и работници.

Гарата е била отдалечена от града, но за сметка на това, първоначално е имало връзка с файтони, от началото на 1930-те и с таксиметрови автомобили и се стига до 1950-те години, когато гарата се свързва и с железопътен транспорт. Гарата изпълнява и функциите на телеграфо-пощенска служба. Наблизо е имало две малки фабрики и воденица. Около гарата се откриват пивници и гостилници, по-късно и железничарски общежития. През 1927 г. гарата е електрифицирана.

Самото откриване преди 125 години преминава тържествено, въпреки че княз Фердинанд не идва. Пред сградата е местният духов оркестър, а за началник на гарата е назначен Ованес Савадожиян. След откриването по новата жп линия започват да се движат и пътнически влакови композиции. През първите години влаковете са пътували само три пъти седмично.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: От архива на Ангел Ганцаров