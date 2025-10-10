124-метрово знаме тръгва на шествие с Етрополската музика за Празника на еленския бут

Глория, Николай Славеев, Поли Паскова, Володя Стоянов и Валя ще пеят за жителите и гостите на града

Празникът на еленския бут и тази година ще привлече хиляди гости от цяла България и ще превърне региона в най-желаната дестинация за кулинарен туризъм.

От 24 до 26 октомври балканският град ще отвори вратите си за любителите на качествените месни продукти и деликатеси.

Организатори са Община Елена и Местният съвет по туризъм, които са си поставили за цел да създадат празник на вкуса, традицията и балканджийския дух. Хиляди хора ще се съберат в сърцето на Балкана, за да усетят магията на местното гостоприемство – с аромата на домашни гозби, местни продукти, весели хора и музика на живо. Организаторите са подготвили и богата фолклорна програма, състезания, демонстрации и дегустации.

Началото е на 24 октомври от 17:30 часа, а на сцената ще се качи Танцов фолклорен клуб „Еленика“, последвани от концерта на любимеца на публиката Николай Славеев. В петъчната вечер DJ Svetlyo ще вдигне настроението с музика, а домакините ще почерпят с коктейли и вино.

На следващия ден – 25 октомври, празникът ще достигне своята кулминация. Официалното откриване е в 11:00 часа на площад „Христо Ботев“, където ще пеят Валя, оркестър „Славяни“ със Симоне Маркова, Петя Панева и Глория. Водещ ще е обичаният от всички Ненчо Балабанов. На сцената ще се изявят местните състави – ТФ „Балканджийче“ и КАНХ „Самодиви“, както и гостите от село Балван. А вечерта небето над Елена ще заблести с пищна заря.

Шествие със 124-метрово българско знаме ще тръгне от площад „Христо Ботев“, предвождано от Етрополската духова музика. То е точно толкова метра, колкото са и населените места в общината.

На градския стадион ще има весели хора, добро настроение – ще бъде раздадена най-голямата баница с еленски бут, правена някога. Силата и духът на балканджиите ще се проявят в състезанието „Надпревара за еленски бут“.

До Бакаловата къща ще има изложба базар на читалищата в общината, а по-късно – „Кулинарно шоу“ със Събин с вкусни ястия. В пространството до Художествената галерия посетителите могат да усетят различния вкус на Еленския Балкан с вино от изба „Марян“ и майсторските ястия на Петър Йоргов под надслов Flavour Couture.

В неделя празникът ще продължи с песните на Поли Паскова и Володя Стоянов и ще завърши с постановката на разградския театър „Телевизионни игри“ в салона на НЧ „Напредък“.

И през трите дни ще има фотокът за спомени, изложба със снимки и лунапарк за най-малките.

Михаил МИХАЛЕВ