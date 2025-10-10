2 млн. влагат във водопроводната мрежа на Горна и Долна Липница

Община Павликени сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекта „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в населени места в Община Павликени – с. Горна Липница, етап I, и с. Долна Липница, етап I“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 955 209,63 лева, а срокът за изпълнение и отчитане е до 36 месеца, не по-късно от 30 юни 2029 г.

Проектът предвижда инвестиции за подобряване на част от компрометираната и силно амортизирана водопроводна мрежа в двете населени места на община Павликени.