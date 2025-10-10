24 часа след дъжда „Йовковци“ продължава да увеличава обема си
Въпреки че валежите спряха, нивото на язовир „Йовковци“ продължава да се повишава.
Според последните данни от ежедневния бюлетин на МОСВ, полезният обем на съоръжението е достигнал 50,90% от общия, при 50,27% преди ден. Средноденонощният приток остава значително по-висок от разхода, което показва, че водосборът все още отдава натрупаните валежи към язовира.
Според експертите тенденцията е нормална за този период, когато след по-продължителни дъждове реките продължават да захранват водоемите още няколко дни след спирането на валежите.
БЮЛЕТИН №1405 от 10.10.2025 г. към 8 часа
кой ревеше, че щяло да има режим?