650 г. от създаването на Магнаурската школа отбелязаха с научен форум във ВТУ

650 години от създаването на Магнаурската школа отбелязаха с интердисциплинарен научен форум във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В него се включиха известни учени от България, а организатор на събитието беше Православния богословски факултет.

Темата на форума „Магнаурската школа и българската култура“ получи одобрението на участниците и ръководството на университета в лицето на ректора проф. д-р Димитър Димитров, който даде официалното начало на събитието.

„Аз съм тук не само в качеството си на ректор, но и в качеството си на човек, който е отдал по-голямата част от живота си в изследвания на историята, културата и образованието на късно античното византийско и средновековно българско пространство. Тази тематика ми е много позната и близка. Магнаурската школа се е превърнала в своеобразен символ. Ние знаем защо тя е важна за българите. Това е дворцова школа за представителите на абсолютния елит и за деца на много знатни чужди владетели, които по една или друга причина се намират в Константинопол. Радвам се да видя толкова колеги, харесва ми, че форумът е интердисциплинарен“, каза в приветствието си проф. Димитров.

Деканът на Православния богословски факултет проф. Магдалена Легкоступ припомни исторически данни за създаването на първия университет в Константинопол, а по-късно и Магнаурската школа.

„Там се изгражда не само умът, но и душата на византийската култура, която ще положи основата на християнска Европа. Именно в светлината на това знание ще се формира личността на св. Константин-Кирил Философ, когото историята ще запомни като учител на славянските народи. Заедно с брат си св. Методий той ще пренесе този пламък на премъдростта отвъд стените на Константинопол и ще го вложи в духовното изграждане на българския народ. Така духовното наследство на Магнаурската школа става неотделима част от българската култура и просвета, от нашата книжнина, писменост и богословска традиция“, каза проф. Легкоступ.

Научният форум беше разделен на три сесии. В тях участие взеха доц. д-р Иво Ангелов, доц. д-р Николай Хрисимов, проф. Пламен Павлов, доц. д-р Юлиян Великов, д-р Симеон Антонов, д-р Росен Русанов, д-р Никола Пиперкков, Стоян Долапчиев, д-р Десислава Панайотова, д-р Дани Котев и д-р Елена Цветанова. Модератори на трите сесии бяха доц. Мариела Тодорова-Колева, проф. Магдалена Легкоступ и доц. Свилен Тутеков.

Сред представените теми бяха „Симеон Велики, византийската традиция и старобългарската поезия“, „За образованието на св. Кирил-Константин Философ“ и „Философия на българската словесност“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът