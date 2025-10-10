печатници
ОбразованиеПавликени

Бъдещи полиграфисти посетиха водеща печатница във Велико Търново

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Учениците от 9 „а“ клас на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени посетиха една от водещите печатници във Велико Търново.

Тийнейджърите се обучават в паралелка „Полиграфия“, а срещата в реална работна среда обогати техните знания.

Младите полиграфисти бяха посрещнати лично от управителя на фирмата Стефан Василев, който ги запозна с различните видове технологии и машини за изработване на полиграфически продукти, които присъстват в портфолиото на печатницата. Посещението е част от изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Целта е обучението по професии да стане по-привлекателно и да засили връзката между ученици, родители, работодатели и местната власт с оглед по-доброто кариерно ориентиране.

Михаил МИХАЛЕВ

 

Вижте още

Ученици от Сухиндол се запознаха с професията на медицинската сестра и акушерката

БОРБА БГ 391 четения 0

Приемете моите сърдечни благопожелания по случай предстоящия най-голям и светъл християнски празник Великден

БОРБА БГ 190 четения 0

Гимназията по туризъм с награда от национален конкурс

БОРБА БГ 111 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *