Бъдещи полиграфисти посетиха водеща печатница във Велико Търново

Учениците от 9 „а“ клас на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени посетиха една от водещите печатници във Велико Търново.

Тийнейджърите се обучават в паралелка „Полиграфия“, а срещата в реална работна среда обогати техните знания.

Младите полиграфисти бяха посрещнати лично от управителя на фирмата Стефан Василев, който ги запозна с различните видове технологии и машини за изработване на полиграфически продукти, които присъстват в портфолиото на печатницата. Посещението е част от изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Целта е обучението по професии да стане по-привлекателно и да засили връзката между ученици, родители, работодатели и местната власт с оглед по-доброто кариерно ориентиране.

Михаил МИХАЛЕВ