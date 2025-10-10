България спестява от психично здраве

психично здраве
Разходите за психично здраве в България са около 2% от бюджета за здравеопазване, докато в Европейския съюз надхвърлят 5%, съобщи евродепутатът Кристиян Вигенин по време на конференцията „Психично здраве и социална грижа в ЕС и България – правни, етични и обществени аспекти“.

Събитието беше организирано от Вигенин и директора на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова.

„Психичното здраве не може да бъде на заден план – зад всяка диагноза стои човешка съдба“, подчерта Вигенин. По данни на ЕК един от всеки петима европейци страда от психично разстройство. 15% от българите преживяват подобен проблем в някакъв етап от живота си.

Той посочи, че недостигът на специалисти (около 400 психиатри), остарялата инфраструктура и слабата координация между здравната и социалната система остават сред основните предизвикателства.

Вигенин съобщи още, че предстои законодателно проучване по темата с подкрепата на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

„Трябва да осъзнаем, че психичното здраве е неразделна част от здравето и заслужава адекватна грижа“, допълни д-р Гълъбова.

