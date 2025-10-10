Крими

Двама мъже се биха  зверски заради ябълки

Двама мъже се биха във Велико Търново заради ябълки. На 9 октомври около обяд съдействие в полицията е потърсил търновец. Той обяснил, че в района на автогара Запад в областния град двама мъже са се скарали и разпрата е прераснала в сбиване.

Пристигналият на адреса полицейски екип е установил участниците в разпрата – 65-годишен от Велико Търново и 43-годишен от Пловдив. В хода на извършената проверка е изяснено, че скандалът е възникнал заради бране на ябълки от дърво, находящо се в зелените площи.

По-възрастният мъж е настанен за лечение в очното отделение на великотърновската болница. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

