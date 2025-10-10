Филмът с кауза „Великани“, посветен на „Капачки за бъдеще“, с премиера във Велико Търново

Средствата от билети ще се използват за автоматични дефибрилатори за училищата у нас

В СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧИ ПРЕМИЕРАТА НА ЛЕНТАТА „ВЕЛИКАНИ“. Прожекциите започват на 10 октомври, а приходите от филма ще отидат за закупуване и инсталиране на автоматични дефибрилатори за училищата в страната.

Филмът е посветен на каузата „Капачки за бъдеще“, която увлече стотици хиляди българи да се насочат към благотворителността.

Междувременно есенният етап на „Капачки за бъдеще“ в старата столица ще се проведе на 25 октомври. От 9:00 до 14.00 ч. на паркинга на „Кауфланд“ доброволци ще събират пластмасови капачки, бутилки и употребявани алуминиеви кенчета.

На място ще се продават и благотворителни артикули с логото на инициативата. Ще се събират и жълти стотинки. Всеки, включил се в акцията, ще получи грамота за дарение.

Всички събрани средства от акцията ще се вложат в закупуване на медицинска апаратура – транспортни линейки и кувьози.

Досега, благодарение на кампанията, са дарени над 25 кувьоза, 7 детски линейки, 2 офроуд линейки и още над 60 медицински уреда. Спасени са над 3700 детски живота, рециклирана е над 1 милион и 500 хиляди кг пластмаса, уточниха организаторите.

Галина ГЕОРГИЕВА