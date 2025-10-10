Хулиган, ругал жени, отнесе 500 лева глоба и 80 часа обществено полезен труд

Наказание глоба в размер на 500 лв. и 80 часа обществено полезен труд е наложил Районен съд – Велико Търново на 48-годишен местен жител за дребно хулиганство.

В сряда около 13,00 ч. в района на подземен паркинг, в близост до Кооперативния пазар в областния град той е обиждал и отправял нецензурни думи към две непознати жени.

След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.