Избраха Васил Цонков да представлява ВТУ в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети
Председателят на Студентския съвет във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Васил Цонков беше избран да представлява ВТУ в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.
Решението беше взето след проведено Общо събрание на Студентския съвет на Великотърновския университет, което бе първото за настоящата 2025/2026 академична година.
Обсъдени бяха и актуални въпроси, позиции и предстоящи събития, които ще бъдат реализирани с участието на съвета до края на календарната 2025 г.
От ВТУ припомнят на първокурсниците, че Студентският съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университета.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимка: ВТУ