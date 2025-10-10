Избраха Васил Цонков да представлява ВТУ в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети

Председателят на Студентския съвет във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Васил Цонков беше избран да представлява ВТУ в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Решението беше взето след проведено Общо събрание на Студентския съвет на Великотърновския университет, което бе първото за настоящата 2025/2026 академична година.

Обсъдени бяха и актуални въпроси, позиции и предстоящи събития, които ще бъдат реализирани с участието на съвета до края на календарната 2025 г.

От ВТУ припомнят на първокурсниците, че Студентският съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университета.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ