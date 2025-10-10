Нелина Църова, директор на дирекция „Култура“ в Община В. Търново: „Фестивалите на сливата, тиквата и кокошата чорба избуяха заради европейското финансиране“

Разчитаме на интелигентността на публиката, която трябва да разграничи фестивалите и тяхната същност, категорична е Нелина Църова, която оглавява дирекция „Култура“ в Община Велико Търново.

Като част от Международното изложение „Културен туризъм“ беше проведена и конференция „Фестивалът – рецепта за съживяване“, където бяха засегнати темите за синхронизиране на мероприятията в цялата страна и тяхното дефиниране по същност.

„Сайт за фестивалите в България съществува, той е създаден от Българската фестивална асоциация, но там членуват сериозните фестивали. Община Велико Търново членува там с фестивалите „Сцена на вековете“ и „Арбанаси Summer music“. Трябва да се приеме ясна дефиниция кое е фестивал и кое е празник и кое каква форма носи“, категорична е Нелина Църова.

Според нея определението за фестивал е доста разтегливо понятие в България. А от друга страна, Община Велико Търново е сред основателите на Българската фестивална асоциация и участва активно там. Те са и институцията, която прави връзката между българските фестивали и европейските платформи.

Не всичко, което се нарича фестивал, по своята същност е фестивал, твърди Нелина Църова, по думите й трябва да се види каква е добавената стойност на всяко организирано събитие.

„Фестивал на кокошата чорба и оперен фестивал – и двете носят името фестивал, но кое е фестивал, кое е ценното, каква е добавената му стойност, не в материален смисъл – колко хора са дошли и колко пари са похарчили, а в интелектуалния, в културния аспект.

Тези фестивали – на сливата, тиквата, кокошата чорба, избуяха в предния програмен период, когато имаше европейски пари те да се правят. И тъй като станаха нещо като празници на съответните населени места, те добиха популярност и станаха устойчиви. Стават втори празник на населените места, но фестивал е твърде силна дума за тях“, убедена е Нелина Църова.

По думите й се получава съперничество между населените места. Според нея тук е и ролята на Българската фестивална асоциация да се намеси, да въведе добрия тон и да направи синхрон. От друга страна, фестивалите, които са масови събития, се провеждат на открито и са свързани с атмосферните условия и могат да се проведат само в 3-4 месеца.

„Хубаво е, че има голямо разнообразие, всеки може да намери своето. Ако някой се интересува от кокоша чорба и не се интересува от опера – неговите потребности ще бъдат задоволени“, каза още Църова.

Михаил МИХАЛЕВ