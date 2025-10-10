Крими

Непълнолетен задигна пари и секретни ключове от кола

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Кражба на пари и секретни ключове от лек автомобил, разкриха  служители на РУ – Горна Оряховица.

Сигнал за случая е получен на 9 октомври сутринта. По данни на тъжителя автомобилът е бил паркиран  незаключен на улица в железничарския град. В хода на разследването, като съпричастно към извършеното деяние е установено непълнолетно момче от Лясковец.

Инкриминираните вещи са установени и върнати на собственика.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

