Непълнолетен задигна пари и секретни ключове от кола

Кражба на пари и секретни ключове от лек автомобил, разкриха служители на РУ – Горна Оряховица.

Сигнал за случая е получен на 9 октомври сутринта. По данни на тъжителя автомобилът е бил паркиран незаключен на улица в железничарския град. В хода на разследването, като съпричастно към извършеното деяние е установено непълнолетно момче от Лясковец.

Инкриминираните вещи са установени и върнати на собственика.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.