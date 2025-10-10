Опасно наклонена стена на плевня заплашва да наводни местно село
Опасно наклонена стена на изоставена плевня застрашава със срутването си да наводни къщи във великотърновското село Емен, сигнализираха жители.
Градежът се намира до колекторна шахта, в която са заустени водите от нивите над селото. Силният тридневен дъжд допълнително е изострил ситуацията, споделя Гергана Пенова. По думите й при срутване на стената, която е почти паднала, камъните ще запушат шахтата и водата ще се насочи към улицата, оттам към дворовете и жителите на селото.
Според нея дерето в близост, което насочва водата към същия колектор, е непочистено и водата е много висока.
„Цялата тази вода може да тръгне към нас! Написах молба до кмета на града ни, която ще входираме. Дано стената да не падне и да имат време да реагират. При създалата се ситуация на обилно количество дъжд ние отново имаме авария и сме без вода. За втори ден! И се надяваме поне „Йовковци“ да се пълни! Каквото можем правим на местно ниво, местен арендатор прокопа диги, за да отвежда водата, но това не е достатъчно. Дано съвсем скоро и Общината да съдейства“, изрази опасенията си Гергана Пенова.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимки: Гергана ПЕНОВА