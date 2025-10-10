плевня
Водещи новиниОбщество

Опасно наклонена стена на плевня заплашва да наводни местно село

БОРБА БГ 319 четения 0 Comments

Опасно наклонена стена на изоставена плевня застрашава със срутването си да наводни къщи във великотърновското село Емен, сигнализираха жители.

Градежът се намира до колекторна шахта, в която са заустени водите от нивите над селото. Силният тридневен дъжд допълнително е изострил ситуацията, споделя Гергана Пенова. По думите й при срутване на стената, която е почти паднала, камъните ще запушат шахтата и водата ще се насочи към улицата, оттам към дворовете и жителите на селото.

плевня

Според нея дерето в близост, което насочва водата към същия колектор, е непочистено и водата е много висока.

„Цялата тази вода може да тръгне към нас! Написах молба до кмета на града ни, която ще входираме. Дано стената да не падне и да имат време да реагират. При създалата се ситуация на обилно количество дъжд ние отново имаме авария и сме без вода. За втори ден! И се надяваме поне „Йовковци“ да се пълни! Каквото можем правим на местно ниво, местен арендатор прокопа диги, за да отвежда водата, но това не е достатъчно. Дано съвсем скоро и Общината да съдейства“, изрази опасенията си Гергана Пенова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Гергана ПЕНОВА

Вижте още

барбекю

Лятна грижа за гората! Инж. Тодор Рафаилов от РДГ В. Търново: „Барбекюто може да се превърне в опасност!“

Галина Георгиева 286 четения 0

Младоженци дариха парите от сватбата си за лечение на болно дете в Германия

БОРБА БГ 1428 четения 0

Покривът на предприятие за месо в Церова кория ще произвежда близо 200 киловата еленергия на час

БОРБА БГ 416 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *