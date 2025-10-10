ПГСАГ „Ангел Попов“ участва в транснационална среща в Полша с акцент върху зеления преход на строителните обекти

Представители от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново участваха във втората среща по проект ProCirCon по програма „Еразъм+“, който се фокусира върху кръговата икономика в строителния сектор.

Тя се състоя в полския град Гданск, а представителите от старата столица бяха водени от директора на училището д-р Евгения Илиева.

Целта на проекта ProCirCon е да предостави на обучаемите в строителните професии умения в областта на кръговото строителство, така че те да могат да действат като представители за зеления преход на строителните обекти на утрешния ден, и да подготви институциите за професионално обучение за справяне с тази задача.

Затова по време на срещата всички участници посетиха роботизирания завод на един от партньорите в проекта – „Пекабекс“. Фирмата показа как чрез цифров контрол на производството се ускорява и прецизира процеса на производство на съвременни строителни материали, бетонни панели, стени, тавани и подове.

Важна тема на срещата беше предизвикателството за адаптиране на нови решения в строителната индустрия, която се характеризира с висока степен на специализация и използване на традиционни техники.

Представителите на нашето училище д-р Евгения Илиева и Теодора Иванова представиха състоянието на кръговата икономика в България и резултатите от проведената анкета.

През втория ден се проведе и групова работа за изработване на каталог за устойчиви строителни материали и процеси, които ще се използват в професионалното образование и обучение за развитието и текущото внедряване на кръгово строителство. Беше представен и доклад за текущото състояние на проектните дейности и постигнатите до момента резултати.

Проектът се изпълнява с партньори от България, Германия, Финландия, Италия и Полша.

Михаил МИХАЛЕВ