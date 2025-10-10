Проф. Пламен Марков поема драматичния отдел във великотърновския театър

Чл.-кор. проф. Пламен Марков стана художествен консултант и ръководител на драматичния отдел в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Той е сред доайените в съвременния театрален живот у нас и утвърден преподавател по актьорство и режисура за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Той беше официално представен от директора на МДТ Васил Вълчев пред актьорския състав.

От новия сезон заедно с проф. Марков на великотърновска сцена ще имат възможност да творят младите режисьори Мария Генова и Слави Гергов. Тримата проведоха четене кастинг с всички актьори, за да се запознаят по-добре със спецификата и потенциала на състава.

През тази година Мария и Слави се дипломираха с отличие в специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Марков. Негови възпитаници от випуск 2025 са и младите актьори Александра Златева, Симона Джурова, Самуил Горанов и Самуил Сребрев, които вече са част от състава на МДТ „Константин Кисимов“.

Пиесата „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от британския драматург и сценарист Том Стопард е първото премиерно заглавие на драматичния състав за новия творчески сезон.

Режисурата на спектакъла е поверена на Слави Гергов. Постановката е негов дипломен проект, представен на голяма сцена в Театрална работилница „Сфумато“ в София. В близките седмици Мария Генова ще започне репетиции на пиесата „Солунските съзаклятници“ от Георги Данаилов – класическо заглавие от българската драматургия, което ще бъде поставено в нов прочит.

Двамата млади режисьори са представители на новото поколение творци, които навлизат в театралния живот у нас с активно участие в студентски и независими театрални проекти. Мария Генова е носител на първа награда от конкурса за абсолвенти на името на Борислав Чакринов в Бургас. Тя реализира своя дипломен спектакъл „Мъртвешки танц“ от А. Стриндберг на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ в морския град. Режисираната от нея постановка „Кухненският асансьор“ от Харолд Пинтър участва във фестивала „Малък сезон 2024“ на Театрална работилница „Сфумато“.

Снимки – личен архив