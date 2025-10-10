Рухна поредната изоставена къща в район, пълен с туристи

Стара и необитаема къща на ул. „Ген. Гурко“ N 99 не издържа на атмосферните условия и рухна.

Произшествието се случва в сряда, 8 октомври, по време на големия дъжд. Съседите, сред които и г-жа Станева, с която разговаряхме, само чули шума от срутването и констатирали поредния случай на безхаберието на собствениците. По думите на жената сградата още преди две години започнала да се събаря. Изоставена е от 15-16 години. Възмущава се, защото по ул. „Ген. Гурко“ постоянно минават ученици и туристи и освен че не е добра визитна картичка на Велико Търново, не се знае кой и кога може да пострада.

Темата за събарящите се стари къщи, придаващи очарованието на старата столица, е твърде болезнена. За съжаление, по емблематичната улица още няколко къщи в най-скоро време ги очаква същата съдба. В лошо състояние е съседната до пострадалата, а зад нея има изоставен строеж на нова къща. Плаче за ремонт и къщата на революционера и Ботев четник Сава Пенев Рашев, с почти паднали покриви и мазилки са още две къщи по пътя на туристите. Други пък безобразно са нашарени с надписи и графити, видя екип на „Борба“.

За съжаление, докато не се принудят собствениците да ги поддържат, или не се променят законите и нормативната уредба, само ще броим падналите къщи.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката