С дегустации на отбрани вина в старата столица ще отбележат Международния ден на мавруда

Предстои винена сцена на открито на Самоводската чаршия

СЪБИТИЕТО URBAN WINE FEST 2025 г. ще премине през Велико Търново на 17 и 18 октомври.

Домакин на форума ще е Самоводската чаршия, където родни бутикови изби и винарни ще представят най-добрите си напитки. Проявата е част от инициативата „Международен ден на мавруда“ на Българската асоциация на винените професионалисти под патронажа на министъра на туризма и с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на земеделието и Община Велико Търново.

„Всеки ще открие своя идеален начин да се срещне и празнува с българско вино. Да предизвика себе си да открива нови райони, непознати аромати чрез дегустации и да обогати винените си познания. Да се наслади на чаша от любимото си вино или да сподели бутилка с приятели. Да усети ритъма на града, докато звучи жива музика, в сърцето на старопрестолното Велико Търново“, споделят организаторите.

Ще бъдат представени повече от 40 вина от над 15 местни сорта. Представители на избите и асоциацията ще разказват повече за всички уникални напитки, които ще бъдат изложени на вниманието на посетителите.

Ще има и кулинарни специалисти, които пък на свой ред ще предложат най-добрите комбинации за различните вина.

За доброто настроение на гостите ще се погрижат джаз музикантите от The Sunshine Duo и рокаджиите от The Hitch-Hikers & Gabo.

Галина ГЕОРГИЕВА