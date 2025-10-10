„Сърцето на града“ заби в МОБАЛ, откриха обновено крило на Кардиологичното отделение

Инвестицията е за над 160 хил. лв., по инициатива на Ротари клуб В. Търново

РЕНОВИРАНОТО КРИЛО НА КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ В МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ беше официално открито днес. Проектът „Сърцето на града“ е изцяло инициатива и реализация на Ротари клуб – Велико Търново, чиято мисия е да обединява усилията на общността в името на доброто.

Изцяло ремонтирани са седем болнични стаи, като всяка от тях вече разполага със самостоятелен санитарен възел – удобство, което досега липсваше.

Освежен е и целият коридор на отделението. Инвестицията надхвърля 160 000 лв, осигурени основно от повече от 60 фирми и дарители от региона. Болницата също се включва със собствени средства и техническо съдействие.

Официалната церемония събра десетки гости. Сред тях бяха областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, кметът на Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева и представители на институции и партньорски организации. Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Славчо.

„Днес не отчитаме просто поредния успешен проект на Ротари клуб, днес празнуваме нещо по-голямо – силата на общността. Виждаме резултат от нещо, което не се купува с пари – вярата, че заедно можем да направим света по-добър“, заяви президентът на Ротари клуб Велико Търново Денислав Сираков.

Той припомни, че сътрудничеството между Ротари и МОБАЛ е дългогодишно и доказано в трудни времена. А именно от помощта по време на ковид пандемията до реализирането на най-мащабния проект на клуба – реновирането на Детското отделение за над половин милион лева.

„Днес добавяме още една страница в историята на успешните ни проекти – обновеното Отделение по кардиология. Благодаря на всички приятели от Ротари и Ротаракт, които вложиха не само средства, но и труд, и лично време.

Ние носехме мебели, боядисвахме, сглобявахме… И не защото някой ни задължава, а защото вярваме в нещо просто и истинско – че когато вярваш в себе си, светът се променя“, допълни Сираков.

Началникът на отделението д-р Хараламби Бенов благодари за създадените отлични условия както за пациентите, така и за медицинския екип. Медикът увери, че колективът ще продължи да работи всеотдайно за здравето на хората.

„Това е проект, който с право носи името „Сърцето на града“. Тук тупти сърцето не само на болницата, а и на цялата ни общност, защото в него се събират усилията, грижата и щедростта на десетки хора и организации. Ротари клуб – със своята отдаденост и визия – обедини фирми, които вложиха не само средства, но и сърце и отговорност към здравето на хората.

От името на целия колектив на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ изразявам дълбока благодарност. „Сърцето на града“ вече тупти тук – в обновените зали на кардиологията, в признателността на лекарите и в надеждата на нашите пациенти“, каза изпълнителният директор на областната клиника д-р Даниел Илиев.

Поздравителни адреси изпратиха председателят на Здравната комисия в Народното събрание проф. д-р Костадин Ангелов и народният представител Людмила Илиева.

Областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева отбеляза, че кардиологичното отделение обслужва пациенти от всички общини в областта и съседни региони.

„Дано все повече хора се включват в подобни благородни каузи и дават пример на децата си, че с общи усилия можем да постигнем много“, посочи тя.

„Членовете на Ротари клуб са достойни продължители на делото на старите благодетели на Велико Търново, които след Освобождението са оставили политиката настрана и са се обединявали за значими каузи. Вие следвате техния пример.

Правете добро – то винаги се връща многократно“, заяви кметът инж. Даниел Панов.

Той изказа признателност към ротарианците за осигурените над 160 000 лв. и към екипа на д-р Бенов, който е повишил доверието и авторитета на отделението през годините.

Галина ГЕОРГИЕВА