ТД на НАП
Общество

ТД на НАП получи част от Изчислителния център

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

ТД на НАП – Велико Търново, получи управлението на етаж от сграда на ул. „Никола Габровски“ 61, по-известна на великотърновци като Изчислителния център.

Имотът е публична държавна собственост, а решението е на Министерския съвет от 8 октомври. Целта, както е описано в мотивите, е по-добро администриране на процеса по съхраняване на архивни данни, обезпечаване на работния процес и подобряване на работната среда.

Данъчните всъщност се нанасят в обект, ползван и управляван до този момент от отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ на Териториално статистическо бюро – Север. Тъй като имотът се оказа с отпаднала необходимост, той се отнема от НСИ.

 

Вижте още

Велико Търново почете Христо Ботев

БОРБА БГ 263 четения 0

7-годишният Денислав Балат е големият победител в десетото издание на „Фамилатлон“

БОРБА БГ 225 четения 0

Веселка и Радослав спечелиха състезанието по търкаляне на 225-литрови бурета

БОРБА БГ 653 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *