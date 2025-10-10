ТД на НАП получи част от Изчислителния център

ТД на НАП – Велико Търново, получи управлението на етаж от сграда на ул. „Никола Габровски“ 61, по-известна на великотърновци като Изчислителния център.

Имотът е публична държавна собственост, а решението е на Министерския съвет от 8 октомври. Целта, както е описано в мотивите, е по-добро администриране на процеса по съхраняване на архивни данни, обезпечаване на работния процес и подобряване на работната среда.

Данъчните всъщност се нанасят в обект, ползван и управляван до този момент от отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ на Териториално статистическо бюро – Север. Тъй като имотът се оказа с отпаднала необходимост, той се отнема от НСИ.