В Свищов започва фестивал за талантливи деца в неравностойно социално положение

Свищов ще бъде домакин на 16-ото издание на националния фестивал на талантливите деца от социалните центрове в България.

Събитието се организира от сдружение „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“ и Община Свищов. Началният час на програмата ще бъде в 13.00 часа на 10 октомври (петък), а мястото е салонът на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ в крайдунавския град.

Талантливи деца от различни социални центрове в цялата страна ще се съберат на едно място, за да пеят, танцуват, рисуват и да създават нови приятелства. Фестивалът се провежда от 15 години и за това време е изградил мост на приятелство между стотици деца и връзка между социалните институции в България. По този начин се осъществява обмен между хората, от които зависи развитието и интеграцията на децата в неравностойно положение, а самите деца намират поле за изява и социализация.

Свищов е поредният град домакин на това събитие. Изборът не е случаен – в дунавския град работят високоподготвени специалисти по проблемите на децата, а социалните центрове и услуги, които са ситуирани в града, са сред най-добрите в страната.

Във фестивала ще се включат и представители на местните социални центрове, работещи с деца.