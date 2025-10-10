Впечатляваща програма за поредното издание на фестивала „Житената питка“

Богата програма подготвят организаторите на Фестивала на житената питка в Стражица. Тази година той ще се проведе на 18 и 19 октомври.

Фестивалът е ежегоден празник, провеждан в дните около Международния ден на хляба и прехраната – 16 октомври.

В основа на концепцията за празника са автентичните народни обичаи и традициите на Стражишкия край. Житото и хлябът, пресъздадени от родения в Стражица Ангел Каралийчев в приказката „Житената питка”, вдъхновяват организаторите да изразят своето уважение и преклонение към насъщния.

Събитието включва конкурси за най-добра питка и възстановка на народни обичаи, фолклорна програма, демонстрации на кулинарни умения и народни танци, както и изложения на традиционни храни.

В събота, 18 октомври, ще гостува Петя Панева, маскотът Житената питка ще забавлява малки и големи, баба Дешка от Разлог ще представи прочутите си гозби, маг Теос ще изуми с фокуси и изненади за цялото семейство, ще има понита за децата, атракциони и любими анимационни герои, специална екопрезентация, местни занаятчии с автентични продукти и ръчно изработени съкровища. Предвиден е и кулинарен конкурс в две категории: визия и художествено оформление и вкус и качество на приготвяне

Неделя е посветена на „Фолкстраж“ – певчески конкурс с таланти от цяла България.

Елате да усетите магията на хляба, традициите и най-любимата ни приказка на Ангел Каралийчев, канят организаторите.