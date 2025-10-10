ВСЛЕДСТВИЕ НА ОБИЛНИТЕ ВАЛЕЖИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА, ВЪВ ВОДАТА НА ЯЗ. „ЙОВКОВЦИ“,

който захранва огромна част от населените места в областта, са настъпили временни промени в качеството на животворната течност.

За това алармират от РЗИ Велико Търново и уточвяват, че подобни случаи е имало и в предходните години.

Причината е повишена мътност, породена от засиленото постъпване на повърхностни води след проливните дъждове.

„От момента на установяване на влошаването на показателя мътност от “ВиК – Йовковци” ООД са предприети мерки за оптимизиране на пречистването на водата чрез допълнителни средства. Извършва се учестен лабораторен контрол по химични и микробиологични показатели, както от “ВиК – Йовковци” ООД ,така и от РЗИ – Велико Търново. Отклоненията са по показател мътност. Микробиологичните показатели на водата във всички пунктове от зона на водоснабдяване „Йовковци“ от началото на седмицата са добри“, гласи официално съобщение от областното здравно ведомство.

Мнението на специалистите е, че водата не е опасна за здравето, но поради по-високата мътност и неприемливия външен вид, е добре за пиене да се използва бутилирана вода.

Не се налага ограничаване на ползването на водата от язовира за всички останали битови нужди – готвене, миене, къпане и други.

Галина ГЕОРГИЕВА