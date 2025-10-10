51 жители на Леденик поставиха началото на ново, второ читалище

След отлагане на учредителното събрание и дилема дали да се включат в настоящото читалище на Леденик – „Поука – 1920“, 51 леденичани дадоха основата на ново, второ читалище в селото – „Зора – 2025“.

Предстои входиране на документите за регистрация, а след регистрирането – заявка към Общината за общинско помещение.

„Предстои ни много вълнуваща работа! Щастлива съм, че имаме такива прекрасни хора в Леденик. Дъждът не ги спря, ще ни върви по вода“, коментира инициаторката Веселина Бастиянова.

Учредителното събрание се състоя в салона на читалище „Поука – 1920“ срещу наем, като надеждата е двете читалища да работят заедно в полза на общността.

Ана РАЙКОВСКА