Десет медала за Таекуондо клуб  „Инвикта“ от „Олимпийски таланти“

25 отбора и близо 400 състезатели участваха в международен турнир по таекуондо „Олимпийски таланти“, проведен в Горна Малина. Срещите се отличаваха с изключителна динамика, атрактивност и спортен дух. Таекуондо клуб „Инвикта“ /Горна Оряховица/ взе участие с 14 състезатели, които завоюваха общо 10 медала – 3 златни, 4 сребърни и 3 бронзови. Благодарение на отличното си представяне, клубът стана отборен вицешампион при юношите – клас А, една от най-силните и оспорвани дивизии на турнира.

Шампиони в своите категории станаха: Ивайло Йорданов – юноши до 68 кг, клас А, Александър Алексиев – деца, клас А, +40 кг и Ивона Цвяткова при девойките.

Сребърни медалисти са: Йоана Димитрова – девойки, клас А, -55 кг, Радослав Рачев – юноши, клас А, -51 кг, Виктор Михайлов – деца, клас Б, -40 кг и Борислав Михнев – кадети, клас А, +65 кг. Бронзови медали взеха: Богомил Иванов – кадети, клас А, -65 кг, Димитър Бузов – юноши, клас А, +78 кг и Карл Делфс – деца, клас Б, -31 кг.

На крачка от медалите останаха Андрей Пенчев, Ина Рачева и Тодор Тодоров.

Отборът беше воден от старши треньора Стефан Купичков и помощник-треньора Александър Ангелов, които споделиха, че са изключително доволни от представянето на своите състезатели.