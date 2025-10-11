“Етър ВТ“ и „Лококомотив“ (Г. Оряховица) влизат в битката за Купата

Гостувания на третодивизионни отбори предстоят на „Етър ВТ“ и „Локомотив“ (Г. Оряховица) в първия етап от турнира за Купата на България. Мачовете са този уикенд, като в първнеството на Втора лига има пауза заради световните квалификации.

Етърци гостуват на „Бдин“ (Видин) в неделя от 15:00 ч. По регламент се играе само един мач, като при равенство в редовното време се изпълняват директно дузпи. Видинчани са на шеста позиция в Северозападната Трета лига, като имат три победи, едно реми и три загуби. В последния си мач те гостуваха пък на втория отбор на „виолетовите“ и отстъпиха с 2:0.

Великотърновци нямат кадрови проблеми иотиват във Видин единствено за победа и продължаване напред в турнира. Победителят от този мач ще приеме в следващия кръг елитния „Добруджа“ (Добрич). Главен съдия на мача във Видин е Христофор Петков от Ловеч с асистенти Венцислав Банчев и Севастиян Чавдаров, четвърти съдия е Христо Минчев от Габрово.

Горнооряховският „Локомотив“ гостува на „Витоша“ (Бистрица), като мачът също е в неделя от 15:00 ч. Рефер е Любомир Вушовски от София с помощници Венелин Иванов и Йордан Гошев, четвърти е Ивайло Ненков. Срещата пропуска наказаният за 1 мач заради натрупани картони Иван Аврамов.

„Тигрите“ от Бистрица се намират на второ място в Югозападната Трета лига. „Витоша“ (Бистрица) е труден съперник, бях там в района, познавам ги. Имат добри футболисти, водят си нормален тренировъчен процес, за разлика от повечето аматьорски отбори. Труден мач ни очаква и ако ги подценим, ще имаме ядове. Целта е да продължим и докараме първо „Берое“ тук, а след това някой от по-котиращите се отбори“, коментира старши треньорът на „железничарите“ Ивайло Станев.