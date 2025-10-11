Голове преди почивката решиха изхода на свищовското футболно дерби

„Земеделец 93“ /Козловец/ се наложи над „Изгрев 93“ /Царевец/ с 3:1 в среща от петия кръг на Елитната областна футболна група. Така селекцията на Петър Найденов продължи перфектната си серия от началото на сезона и в пет мача постигна пет пълни успеха. Свищовското дерби зарадва над 200 души по трибуните на стадиона в Козловец с много футболни достойнства и коректно отношение на играчите към съдийската бригада и едни към други. Още началните минути предложиха качествени изпълнения. Първо голмайсторът на гостите Калоян Димитров нацели напречната греда над Петко Иванов с изстрел от дистация, а в 5- ата минута директно от ъглов удар Михаил Ганев откри резултата- 1:0. Последва период на превес на домакините, като Димитър Костадинов пропусна след индивидуален рейд, а Йордан Йорданов от двайсетина метра би в страничния стълб. Постепенно футболистите на „Изгрев 93“ изравниха играта и направиха няколко остри влизаниякъм вратата на „Земеделец 93“. Така дойде 38- ата минута, в която отново от корнер Михаил Ганев намери път към мрежата на гостите за 2:0. 180 секунди по- късно Ивайло Атанасов проби отляво и намери Калоян Димитров на чиста позиция за 2:1. Почти веднага след подновяването на играта Момчил Тодоров се пребори, с помощта на рикушет и вкара за 3:1 като гостите имаха претенции, че топката е срещнала ръката на офанзивния халф. След почивката тимът от Царевец натисна, но първия пропуск бе на Иван Лесев, останал очи в очи с Тонислав Славев. После Ивайло Атанасов и Калоян Димитров имаха шансове да върнат интригата в резултата. В заключителните минути вратарят на гостите Тонислав Славев спаси удар на Виктор Василев, а при последвалия корнер Йордан Хадживитев би над гредата…