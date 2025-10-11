Късен гол на Кристиян Иванов донесе осма поредна победа на „Академик“

Победа с 1:0 спечели лидерът в класирането „Академик“ (Свищов) срещу дублиращия отбор на „Етър ВТ“ в осмия кръг на Северозападната Трета лига. Единственото попадение в срещата реализира Кристиян Иванов към края на срещата. Двата отбора направиха динамичен и оспорван мач, в който настойчивостта на „студентите“ им донесе минималния успех. Първото полувреме не предложи много чисти положения въпреки бързата игра. След почивката домакините по-активно търсеха голови възможности. В игра се появи възстановилият се от контузия Петър Петров, който само минута след включването си – в 58-ата, получи подаване от Кристиян Иванов около точката за дузпа, но ударът му бе блокиран. Това бе и най-доброто положение до този момент. В 63-ата минута бившият етърец Николай Янков засече центриране от корнер, но ударът му с глава премина над напречната греда. Гостите имаха своя голям шанс в 66-ата минута, когато удар срещна гредата на вратата, пазена от Християн Стоянов. Натискът на „студентите“ все пак даде резултат в 84-ата минута, когато Кристиян Иванов се озова на стрелкова позиция и прати топката в мрежата за крайното 1:0. Това бе осма поредна победа за свищовлии, които са едноличен лидер в класирането и основен претендент за професионалния футбол. Младите етърци също правят силен сезон и делят 3-4 място, като това бе едва втората им загуба в досегашните осем мача.

„Академик“: Християн Стоянов, Несин Айхан, Георги Димитров, Алекс Чакъров, Кристиян Иванов, Ивайло Тодоров, Милен Савов, Митко Русанов, Николай Янков, Благовест Ленков, Ростислав Данчев.

„Етър ВТ2“: Радослав Рашков, Антони Ангелов, Марин Пендов, Боян Вълчев, Стефан Йорданов, Кристиян Кънчев, Костадин Белалиев, Траян Димитров, Тонислав Донков, Калоян Ненчев, Християн Цветков.