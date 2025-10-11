Нов комплекс за развлечения с уникални за България игри откриха във Велико Търново

Трамплин парк „Арея 52” е новата атракция на старата столица.

Уникалният комплекс, който предлага чудесни забавления за свободното време, е втори по рода си в България и трети за Югоизточна Европа.

Той е част от „Търговски парк Велико Търново” и официално отвори врати в петък, 10 октомври. Изграден е върху площ от 1,5 дка, а инвестицията в размер на 1,1 млн. евро, е на британска компания. Намира се на ул. „Магистрална” 17, покрай него се изгражда нова улица, която е в напреднал етап на строителство.

Лентата прерязаха кметът инж. Даниел Панов, инвеститорът в търговския парк Красимир Гърдев и Джонатан Харгрийвс, чиято компания създаде комплекса.

Ден след официалното откриване само за няколко часа над 250 човека бяха посетили трамлин парка, а гид на нашия екип из комплекса бе самият британски инвеститор.

„Това е място за активни забавления за деца и възрастни, и за цели семейства. И за празненства, защото тук могат да се празнуват и рождени дни. Една от основните ни идеи при създаването на „Арея 52” е децата да се отдалечат от телефоните, да са активни, да се движат повече и да се забавляват с други деца.

След построяването на сградата само за три месеца успяхме да обзаведем и оборудваме комплекса”, сподели за „Борба” Джонатан Харгрийвс и сам направи демонстрации на някои от атракциите.

Трамплин парк „Арея 52” предлага трамплини, надуваеми съоръжения, интерактивни игри, електронен дартс – първи в България, системите ImSim Cars – симулатор за шофиране и летене.

Има зала, наречена „Вело арена”, която също е единствена в страната и предлага невероятни емоции.

Представлява интерактивна видеозала, в която играчите гледат в екран и подскачат, изпълнявайки команди, камери хващат движенията им, а те се състезават помежду си. Могат да участват едновременно до 6 човека.

Има и стена за катерене, както и оградена със стени „кула”, от която скачаш върху въздушна възглавница и можеш да правиш различни движения във въздуха.

Голям е интересът и към билярда, служителка ни сподели, че още с отварянето в съботния ден група деца дошли специално за него да поиграят.

Цените на отделните атракции са различни, а към всяка има рецепция, от която се закупуват билети.

Така например, 5 минути на симулатора струват 9,99 лв., а 10 минути – 16,99 лв., а минималната възраст е 7 години.

Един час на трамплините е 19,99 лв., за тях трябва регистрация и да се изгледат на екран инструкциите.

В комплекса човек може да се отпусне в стилния бар или да се подкрепи с вкусна храна в ресторанта.

25 са разкритите работни места, като служителите са предимно млади хора.

Ана Райковска

Сн. авторката