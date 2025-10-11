Павликенчани биха в Полски Тръмбеш, „Янтра“ завърши мача с десет души

С голове на Йордан Йорданов и Пламен Илиев ОФК „Павликени“ спечели гостуването на „Янтра“ /П. Тръмбеш/ с 0:2.

Срещато от осмия кръг на Северозападната Трета лига се разви лошо за домакините, които започнаха със самочувствие, но след половин час игра останаха с намален състав.

Реферът Стилян Колев отсъди нарушение на Момчил Кузманов и му показа жълт картон. Последва реплика на футболиста, след която нападателят видя втори жълт и червен картон.

Йордан Йорданов откри резултата в 55-ата минута, а в 80-ата Пламен Илиев подпечати успеха на гостите.

Победата е първа за селекцията на Димо Атанасов след две равенства и пет загуби. „Янтра“ е с осем точки и запазва седмата позиция.