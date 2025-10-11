Пластика на глухарчета грейна в зелено в подкрепа на донорството

Идеята е на Областна администрация и Община Велико Търново, които се включиха в кампанията и с билборд

Областната администрация и Община Велико Търново се включиха в кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията на органи, организирана за поредна година от Съвета на Европа.

Тя продължава от 11 до 17 октомври.

Двете институции в партньорство с „Ротари клуб“ в старата столица реализираха инициативи в знак на съпричастност и отдаване на почит към донорите на органи и техните семейства и изразяване на благодарност към медицинските специалисти, ангажирани в процеса по донорство и трансплантация.

По предложение на Областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и кмета инж.д-р Даниел Панов в близост до областната болница във Велико Търново бе издигнат билборд с изображение на сърце и послание „Да! За живот!“.

По същото време и инсталация от глухарчета в местността „Боруна“ до Художествената галерия „Борис Денев“ и паметника на Асеневци, бе осветена в зелено, в знак на съпричастност.

Изборът на ефирната 6-метрова хром-никелова пластиката от 1300 детайла, която да олицетворява благородния акт не е случайна, защото глухарчетата имат лековита сила и са символ на здравето.

Идеята на двете институции бе приветствана от Изпълнителна Агенция „Медински надзор“ /ИАМН/.

„Одобряваме представения проект на визията и считаме, че той ще допринесе значително за повишаване на обществената информираност по темата за донорството и трансплантацията на органи“, заявява Иванка Динева, изпълнителен директор на ИАМН в свое писмо до Областният Управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.