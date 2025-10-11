По малко от всичко имаше на Първия фестивал на домашната продукция в Пушево

Само за седмица жителите на Пушево успяха да се мобилизират и в съботния ден на 11 октомври се събраха на Първия фестивал на домашната продукция. За толкова кратко време за организация участниците бяха предимно от селото, затова пък, особено възрастните, се представиха достойно и отрупаха масите в читалище „Сполука – 1923”. Всички те бяха поздравени от Георги Чукуров – главен експерт в дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“ в Община Велико Търново.

Разнообразието от храни, напитки и ръчно изработени изделия доказа, че всеки в Пушево имаше какво да покаже дори без специална подготовка. На масите с храни най-много бяха печивата – баници, питки, сладкиши. Както и печена тиква, сварени пъдпъдъчи яйца, компот от хинап, сушени плодове от бъз, сладко от люти чушки, много туршии, лютеници, конфитюри, сладка, вина, смокинова ракия, вишновка, мед, сироп от бъз, ликьор от зелени орехчета.

На занаятчийската маса имаше дърворезба, домашен сапун, козметичен крем от невен, плетени терлици и чорапи.

Децата също се забавляваха и се учеха да правят бонбони. А в друг кът, отреден за тях, майсторяха фигурки от глина и пластелин, рисуваха или на малък стан се опитваха да тъкат. Томбола и викторина също бяха част от забавленията на местния фестивал.

Но, най-хубавото бе накрая, когато всички се събраха на обща трапеза и дружно, и с настроение похапнаха от експонатите.

Началото на Фестивала на домашната продукция в Пушево бе поставено, да се готвят за догодина.

Ана Райковска