171 курсанти първокурсници от НВУ положиха военна клетва

171 курсанти първокурсници от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ положиха военна клетва.

Тържественият ритуал се проведе пред сградата на Община Шумен.

115 от тях се обучават по 9 военни специализации във факултетите „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“ в район Велико Търново, а 56 във факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в район Шумен.

На ритуала присъстваха министър-председателят на Република България Росен Желязков, кметът на община Шумен проф. Христо Христов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. Калинов, началникът на ВВВУ „Г. Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски, много родители и близки на курсантите.

Празникът завърши с тържествен марш на положилите военна клетва първокурсници.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ