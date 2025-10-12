Иван Иванов: „Бдин“ бе по-подготвен за мача, ще бъда по-строг с футболистите…“

„Загубихме, защото срещу нас имаше по-добър отбор. Знаеха как да следват плана, изпълниха си го категорично, докато нашият план как да си провеждаме атаките и как да решаваме ситуациите един на един не успя.

Не мисля, че имаше елемент на подценяване, просто отборът на Видин бе по-подготвен за този мач. Взимаха единоборствата, имахме проблем с контрола на топката, като техника бяхме сякаш ние сме отборът от „В“ група.

Досега винаги съм се опитвал да ги разбирам, защото и аз съм бил футболист, но има моменти в кариерата на всеки един състезател и на всеки един треньор, в които трябва да прецени кога неговите футболисти заслужават да бъдат наказани.

Оттук нататък ще бъда доста по-строг с тях, защото характерът им трябва по някакъв начин да се кали“, коментира след загубата с 2:1 от „Бдин 1923“ във Видин за Купата на България старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.

Веднага след мача той проведе наказателна тренировка на футболистите на терена в крайдунавския град.