Честит Ден на българската община!

Скъпи колеги,

Уважаеми великотърновци,

Днес отбелязваме Деня на българската община и на местното самоуправление!

Общината не е нито само кмета, нито само администрацията.

Общината – това сме всички ние. Хората, които заедно изграждаме общност.

Общност, в която всеки има правото да изрази своята позиция и мнение, да отправи своите искания, но и да бъде отговорен към другите.

Смисълът на местното самоуправление е с взаимно уважение, с доверие и диалог заедно да променяме общината – нашия дом, към по-добро! Това често изисква да правим трудни избори, да взимаме решения, които не са леки, да жертваме по малко от личните си интереси в името на общите ценности. Но нима не е така в съвместния живот и във всяко едно семейство?

Благодаря на всички колеги, на всички съграждани, че заедно се справяме с препятствията в последните години. Именно в трудностите местното самоуправление изгради своя авторитет, експертиза, опит и способност да реагира на всяка криза. Неслучайно хората днес виждат в общината държавата!

Нека бъдем модел и пример за обединение. Нека продължаваме да градим мостове над стените на политическото разделение.

Признателност и благодарност на всички колеги в Община Велико Търново, които всеки ден работят съвестно, почтено и с обич към Старата столица!

Благодаря на колегите в Националното сдружение на общините в Република България, което е пример как трябва да работи и държавата!

Благодаря на гражданите за инициативите, смислените предложения и за градивната критика – всичко това помага за взимане на най-добрите решения!

Честит празник на всички кметове, общински служители, председатели на общински съвети и общински съветници! И помнете – зад всеки успех на местната власт стои подкрепата на хората.

Пожелавам на всички здраве и сили!

Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Председател на Националното сдружение на общините в Република България