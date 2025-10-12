наноси
Горещи новиниОбщество

Чистят Янтра от наноси, довлечени от високите й води

БОРБА БГ 38 четения 0 Comments

Започна почистването на наносите, влачени от високите води на р. Янтра и останали под мостове във Велико Търново. С понижаването на речните нива работата стартира от стария Бейски мост в района под Царевец, където се включиха два специализирани крана, багери и самосвали.

Още в периода на обилните дъждове, продължили над 48 часа и довели до сериозно повишаване на реките Янтра, Белица и останалите притоци, кметът Даниел Панов разпореди обстойна проверка на всички мостове и водостоци на територията на общината.

В следващите дни дейността ще обхване и останалите съоръжения, където има струпвания. Графикът на работа се определя и от нивата на реките на съответните локации.

Вижте още

Сейнт Лусия

Областният управител Ивайло Здравков посрещна делегация от островната държава Сейнт Лусия

БОРБА БГ 239 четения 1

Доброволци и кмет събраха 30 чувала с боклуци

Галина Георгиева 665 четения 0

144 ГОДИНИ – СВОБОДЕН СВИЩОВ

БОРБА БГ 198 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *