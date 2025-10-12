Институт „Конфуций“ домакинства конференция за дипломацията между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет домакинства XII международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.

Доц. д-р Искра Мандова, директор на института, поздрави гостите, а официалното начало беше дадено от ректора на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров.

„Радвам се, че за пореден път съм част от тази престижна конференция. Прави ми впечатление, че през последните няколко години интересът към китайския език сред българските студенти е все по-голям, а броят на китайските студенти, обучаващи се при нас, нараства. Нашият институт е вторият най-голям в Европа, което, освен че е повод за гордост, е и знак, че тук при нас ежедневно се работи. Пожелавам успех на всички участници във форума“, каза проф. Димитров при откриването.

Участие в конференцията са заявили над 60 преподаватели, изследователи и любители на китайската култура от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, БАН и други образователни институции от България и Китай.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът Нейко Генчев, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, заместник-ректорът на ВТУ проф. д.н. Вихрен Бузов и деканът на Филологическия факултет доц. д-р Полина Цончева. Присъствието им подчерта значимостта на форума като мост между България и Китай в областта на науката и културата.

Снимка: ВТУ