Красен Трифонов се завръща като треньор в горнооряховския „Локомотив“

Бившият капитан на горнооряховския „Локомотив“ Красен Трифонов започна работа в клуба като треньор. „Красен Трифонов е най-новото попълнение в треньорския щаб на Детско-юношеската школа на „Локомотив“. Той ще поеме грижата за най-малките ни таланти – децата, родени след 1 януари 2019 г. Доскоро Красен се грижеше за развитието на децата в „Ботев“ (Дебелец), където се забеляза значителен напредък под негово ръководство. Сигурни сме, че с опита, енергията и непримиримия си дух, той ще вдъхнови и нашите бъдещи звезди! Децата ще бъдат в отлични ръце“, обявиха от горнооряховския клуб. „Искам да благодаря за поканата да стана треньор в отбора и за уважението, което получавам за пореден път от този велик клуб – не само като играч, а вече и като треньор. Радвам се, че трудът ми беше забелязан и оценен, и обещавам да дам всичко от себе си за развитието на бъдещите таланти на клуба“, коментира Красен Трифонов.