Кристина Енчева предизвика фурор на фестивал в Гърция

С гранпри във всички възрастови групи в категория мюзикъл, първо място в категория поп, първо място в категорията авторска песен за „Крадец на души“ и покани за участие в конкурси в нови шест държави се завърна от Гърция младата изпълнителка Кристина Енчева.

Конкурсът Greece s Hope – International Fеstival се проведе в Нафплио – старинен град, намиращ се в Пелопонес, южната част на Гърция.

В престижния конкурс участваха изпълнители от 13 държави – Молдова, Армения, Гърция, Англия, Румъния, Австрия, Литва, Латвия, Полша, Германия, Португалия, Грузия и България. Те бяха оценявани от международно жури с членове от 8 страни.

Изпълненията на младата певица са направили толкова силно впечатление, че освен присъдените й най-високи отличия тя е получила покани да участва в конкурси и фестивали в Молдова, Армения, Чехия, Италия, Австрия и Португалия.

През последната 2024 – 2025 учебна година Кристина сведе почти до минимум участията си в конкурси поради други приоритети. Усилията й бяха съсредоточени главно върху учебния материал и подготовка за матурите в 7-и клас, състезания по математика и български език.

През пролетта излезе първата й авторска песен „Крадец на души“ по нейни текст и музика, която тя реализира със съдействието на Творческа къща „Търсач“ Велико Търново. Клипът бе заснет точно на рождения й ден в Художествената галерия „Борис Денев“ в старата столица.

След дълго отсъствие от сцената и заслужената лятна почивка през септември Кристина се завърна отново в играта и на любимата си музикална сцена.

В началото на септември тя участва в осмото издание на Конкурса за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски искри“, който се проведе в Силистра. Откъдето отново си тръгна с поредното спечелено гранпри.

Седмица по-късно участва на официално тържество под името „Приказка без край“ в НДК, посветено на пенсионирането на Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието РУО – гр. София. Там Криси излиза да пее пред повече от 400 гости, сред които президентът Георги Първанов, зам.-председателят на Народното събрание Атанас Зафиров, кметове, депутати и министри.

На 20 и 21 септември отново в София се проведе и поредното издание на Международния арт фестивал Sofıa Grand Prix. На него Кристина печели THE BEST PERFORMANSE – Голямата награда за всички възрастови групи в категория „Мюзикъл и филмова музика“, първо място в категория „Песен на роден език“ в трета възрастова група и покани за две международни конкурса в чужбина.

Преди участието в Гърция Криси Енчева се включи и в един от най-престижните европейски конкурси за млади поп изпълнители „Сребърна Янтра“. Там тя спечели наградата на председателя на Общински съвет Велико Търново.

Кристина започва да пее на 5-годишна възраст и родителите й я записват при музикалния педагог Стела Дойкова. За пръв път се качва на сцена с музикалния състав Мusic sounds към читалище „Напредък 1869“ в Г. Оряховица.

Освен да пее, Криси може също да свири на пиано, да рисува, да танцува и да пише стихове. Участвала е в десетки музикални конкурси и фестивали у нас и в чужбина.

Талантливата горнооряховчанка е член и на фондацията „Успелите деца на България“ на бившия футболен национал Димитър Бербатов.

Наред с музиката обаче момичето се отнася изключително сериозно и към образованието си. Учудващо, но нейният любим предмет е математиката, където тя също е носител на златни медали.