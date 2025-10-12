„Локомотивът“ дерайлира на стадиона в Бистрица и приключи с купата

„Локомотив“ /Горна Оряховица/ отпадна от турнира за Купата на България, след като загуби с 2:1 гостуването на „Витоша“ в Бистрица. Домакините са в челото на класирането в Югозападната Трета лига, като са без загуба в първенството и са допуснали най – малко голове от наалото на сезона- едва 7 попадения за 11 кръга. В групата на гостите не бяха Иван Аврамов (наказан) и Никола Колев (контузен).

Развръзката настъпи в самия край на мача. Домакините поведоха в резултата в 87- ата минута. В 94- ата „бистришките тигри“ удвоиха аванса си, а в 96- ата Георги Колев намали на 2:1.

“Локомотив”: Кристиян Милушев, Дейвид Михалев, Михаил Минков, Пламен Аршев, Теодор Райков, Панайот Пасков, Михаил Петров, Даниел Кънчев, Калоян Тодоров, Янислав Цачев, Акинтомиде Айени. През второто полувреме в игра се появиха: Пепе, Роймар, Ебезенер Симонс, Жулиян Иванов и Георги Колев.