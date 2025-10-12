Почина общински съветник от местния парламент във В. Търново

СВОЯ ЗЕМЕН ПЪТ ПРИКЛЮЧИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК В СТАРАТА СТОЛИЦА ПЛАМЕН ПЕТРОВ.

Скръбната вест съобщиха негови близки.

Пламен Петров влезе в местния парламент миналия месец, излъчен от движение „Нашият град“. Това се случи след предварителна уговорка с Методи Петров, който беше водач на листата и преотстъпи мястото си на втория. Двамата си бяха дали дума на средата на мандата да направят рокадата, тъй като движението успя да вкара само един свой представител.

Той беше част от Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията, Постоянна комисия по икономически въпроси и Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране.